ДТП за участі правоохоронця розслідує прокуратура Луганщини

За фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 20 липня 2017 року у місті Рубіжне, слідчими прокуратури Луганської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

Вказана ДТП сталася на перехресті вулиць Визволителів та Смирнова міста Рубіжне. За попередніми даними водій ВАЗ-у проігнорував правила дорожнього руху та не надав перевагу у русі водію мопеда. Особу водія ВАЗ-у встановлено, він є помічником чергового в одному з ізоляторів тимчасового тримання осіб Головного управління Національної поліції у Луганській області.

Обидва водія наразі перебувають у лікарні, потерпілий з діагнозом перелом стегна. Розслідуванням встановлено, що водій ВАЗ-у не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини вказаної події та свідків дорожньо-транспортної пригоди.

Санкція ч. 2 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області