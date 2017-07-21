На Миколаївщині суд не змінив запобіжний захід учаснику банди вамагачів

Апеляційний суд Миколаївської області підтримав принципову позицію процесуального керівника – прокурора відділу прокуратури області та залишив без зміни ухвалу Миколаївського районного суду, якою до одного із підозрюваних у вимаганні 200 тис. грн. застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави.

Так, суд апеляційної інстанції, заслухавши аргументи прокурора та захисника підозрюваного, відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційного скарги щодо зміни запобіжного заходу на більш м’який та визначення підозрюваному застави.

Нагадаємо, вказану особу та ще двох зловмисників правоохоронці затримали 3 липня 2017 року у місті Миколаєві за вимагання 200 тис. грн. від місцевого мешканця під приводом неіснуючого боргу.

Їм з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні вагомих доказів повідомлено про підозру за ч. 3 ст.189 КК України (вимагання поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах).

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області