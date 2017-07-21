В Одесі слідчі відшукали схованку викрадених затриманими іноземцями речей

Одеська місцева прокуратура №4 (Суворовський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3, 4 ст. 185 КК України (крадіжка з проникненням у житло, вчинена у великих розмірах).

У травні цього року співробітники прокуратури повідомили про підозру двом іноземцям, причетним до серії квартирних крадіжок у Суворовському районі. На рахунку ділків сім крадіжок з квартир, а сума спричиненої власникам житла шкоди становить близько мільйона гривень.

Вказані особи «спеціалізувалися» на крадіжках з квартир 2-го та 3-го поверхів, зрізаючи спеціальним обладнанням залізні ґрати на вікнах.

Під час розслідування вказаного провадження у ході обшуків співробітники прокуратури та поліції у приміщенні по вул. Авіаційній виявили та вилучили значну кількість колекційних монет, наручних та кишенькових годинників, шкіряних сумок, сонцезахисних окулярів елітних брендів, відеокамер, телефонів та іншої техніки, декілька одиниць травматичної зброї та боєприпасів. Наразі встановлюється причетність цього майна до незаконного промислу підозрюваних у серії крадіжок.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Суворовського відділу події.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області