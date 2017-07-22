Прокуратура оголосила підозру реєстратору псевдопереселенців

Великоновосілківським відділом Красноармійської місцевої прокуратури повідомлено про підозру колишньому працівнику Великоновосілківської селищної ради.

Чоловіка обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.1,3 ст. 362 та ч.1 ст.366 КК України, тобто у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.



Установлено, що підозрюваний у 2016 році працював на посаді спеціаліста відділу реєстрації вказаної селищної ради. Користуючись своїм службовим положенням, 28-річний чоловік брав у невстановлених осіб заяви нібито від людей, які проживають на тимчасово непідконтрольній Україні території та мають бажання зареєструватися у Великоновосілківському районі.

У подальшому неправдиві відомості, які, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи, полягали у підробці запису про згоду власників домоволодіння, їх анкетних і паспортних даних, чоловік здійснював реєстрацію місця проживання осіб та вносив відповідні дані до автоматизованої системи «Реєстр територіальної громади».

Вказані протиправні дії чиновник здійснював протягом вересня–грудня 2016 року.

На теперішній час досудове розслідування триває. Встановлюються всі обстави скоєння вказаного злочину та коло причетних осіб. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області