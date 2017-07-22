У Маріуполі прокуратура виявила грубі порушення у роботі виправного центру та колонії

У Маріуполі прокуратура виявила грубі порушення у роботі виправного центру та колонії

14:00 22.07.2017
У Маріуполі прокуратура виявила грубі порушення у роботі виправного центру та колонії

Маріупольською місцевою прокуратурою № 2 проведено комплексну перевірку установ виконання покарань на території Кальміуського району міста Маріуполя: Маріупольського виправного центру № 138 та Приазовської виправної колонії № 107.

«Проведеною комплексною перевіркою за участю спеціалістів Головного управління Держпраці у Донецькій області, Держпродспоживслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших органів встановлені грубі порушення умов зберігання харчових продуктів: в приміщенні для зберігання у картоплі міститься вапно (окис кальцію), грубо порушується температурний режим.

Крім того, умови роботи засуджених не відповідають вимогам законодавства про охорону та оплату праці», - повідомив начальник Кальміуського відділу  місцевої прокуратури  Євген Даглі.   

На теперішній час перевірка триває. За її результатами органами прокуратури будуть підготовлені документи щодо усунення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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