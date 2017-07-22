Прокуратура Херсонщини домоглась скасування несправедливого вироку суду

Прокуратура Херсонщини домоглась скасування несправедливого вироку суду

00:00 22.07.2017
Прокуратура Херсонщини домоглась скасування несправедливого вироку суду

Ухвалою апеляційного суду Херсонської області за апеляційною скаргою державного обвинувача скасовано виправдувальний вирок Бериславського районного суду Херсонської області, постановлений у січні поточного року за ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.1 ст. 366 КК України. 

Органом досудового слідства мешканець Херсонщини обвинувачувався в тому, що, перебуваючи на посаді директора одного з товариств та будучи наділеним функціями адміністративно – господарського та організаційно – розпорядчого характеру, переслідуючи корисливий намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання повноваженнями службової особи, шахрайства та службового підроблення, заволодів коштами зі спеціального фонду Державного бюджету України на загальну суму більше 3 млн.грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області 

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