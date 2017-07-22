На Вінниччині пожежні практично врятували життя хворій пенсіонерці

На Вінниччині пожежні практично врятували життя хворій пенсіонерці

18:00 22.07.2017
На Вінниччині пожежні практично врятували життя хворій пенсіонерці

О 16:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Миколаєнка у м.Бершадь потрібна допомога рятувальників по відкриванню дверей.

На виклик, за вказаною адресою, одразу прибули працівники районної ДПРЧ.

Як з’ясувалося, в одній із квартир на третьому поверсі знаходиться жінка, яка не відкриває двері помешкання та не відповідає на телефонні дзвінки.

Рятувальники за допомогою спецобладнання потрапили до квартири через балкон та відчинили двері зсередини, де перебувала 77-річна господарка, у якої стався інсульт.

Пенсіонерку працівниками екстреної медичної допомоги одразу було госпіталізовано до лікувального закладу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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