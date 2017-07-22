Подробиці розкриття подвійного вбивства з підпалом на Донеччині

Доба напруженої роботи, пошуки зачіпок, з’ясування всіх обставин та повне відновлення подій того дня – як результат, зловмисника, що позбавив життя двох подруг, затримано.

У спецоперації брали участь представники майже усіх підрозділів місцевої поліції, розшуковці обласного главку та спецпризначенці.

Робота правоохоронців розпочалася 19 липня з повідомлення представників ДСНС, які при ліквідації пожежі виявили трупи двох дівчат 1987 та 1989 років народження.

Експерти встановили: смерть настала не від вогню, а від удушення.

При вивченні місця злочину було виявлено кілька осередків займання. Вбивця, аби знищити речові докази та додати роботи оперативникам, підпалив квартиру.

Поліцейські розгорнули комплекс оперативно-пошукових заходів. За розкриття злочину взялися розшуковці Кальміуськго відділення, Центрального відділу, обласного главку поліції.

- Під час опитування мешканців будинку, сусідів будь-яких відомостей, які б сприяли розкриттю, отримати не вдалося. Однак, протягом дня була повністю відновлена картина подій, що передували вчиненню злочину, і було встановлено, що потерпілі познайомились з чоловіком. В подальшому на нього і впали підозри співробітників кримінальної поліції, - коментує вбивство начальник управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Артем Кисько.

Знайомство трапилося у розважальному закладі. Туди було спрямовано поліцейського, аби опитати персонал та ймовірних свідків розгортання подій. Однак і тут виникли перепони. Під час виконання службових обов’язків один із відвідувачів надав опір. Правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.Не зважаючи на це, поставлені завдання були виконані: у розшуковців на руках опинилися фото- та відеоматеріали, які дозволили встановити особу чоловіка, з яким подруги від’їжджали із закладу.



Однак на цей момент вбивця вже знав, що його розшукують та почав переховуватися. Правоохоронці організували засідки у місцях ймовірної його появи, орієнтування з прикметами отримали усі наряди поліції, в’їзди-виїзди в місто було перекрито.



Тим часом, оперативники працювали з отриманою інформацією. Під час перевірки однієї з них було встановлено його місцезнаходження. До спецоперації із затримання розшукуваного було підключено спецпризначенців.



Затриманий 1986 року народження. Він відбував покарання у місцях позбавлення волі протягом 10 років за навмисне вбивство, поєднане з розбійним нападом, і звільнився лише у листопаді 2016 року.

Наразі розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.115 «Навмисне вбивство двох і більше осіб» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі.



-Окремо хочу подякувати співробітникам кримінальної поліції Кальміуського відділення поліції за професіоналізм, який вони проявили. Дійсно, майстерно були проведені оперативні заходи, які дозволили протягом доби розкрити вказаний тяжкий злочин і затримати вбивцю, - відзначив Артем Кисько.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

