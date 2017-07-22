У Хмельницькому патрульні оперативно затримали автомобільного крадія

Близько 6-ї години ранку, на службу 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гагаріна невідома особа шляхом розбиття скла у автомобілі Daewoo Lanos намагалась вчинити крадіжку, але злякавшись заявника зникла у невідомому напрямку.

Прибувши на місце події, патрульні дізнались прикмети для орієнтування та розпочали пошуки імовірного правопорушника. Невдовзі, на сусідній вулиці поліціянти виявили 27-річного молодика, що підпадав під орієнтування.

Патрульні провели підозрілій особі поверхневу перевірку, під час якої у громадянина виявили викрутку та ключ.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить причетність громадянина до правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

