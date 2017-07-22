На Донеччині нелюда судитимуть за зґвалтування та подвійне вбивство

Під процесуальним керівництвом Димитровського відділу Красноармійської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства неповнолітньої дівчини та 84-річної бабусі.Під час слідства зібрано достатньо доказів провини 25-річного чоловіка, який 27 лютого поточного року разом із своєю новою знайомою прийшов до 84-річної бабусі. Через деякий час між чоловіком та його рідною бабусею відбулася сварка, у ході якої він узяв кухонний ніж та став наносити жінці множинні удари у різні частини тіла.

На крики старенької з сусідньої кімнати прибігла 15-річна знайома молодика, яка почала кликати на допомогу. Зловмисник, розуміючи що остання може викрити його у скоєнні злочину, почав наносити удари ножем неповнолітній.

Спостерігаючи, що обидві жертви живі, чоловік взяв до рук молоток, а після цього лопату, та продовжив бити їх по різних частинах тіла до тих пір, поки не переконався в тому, що вони не дихають.

Крім того, користуючись безпорадним станом неповнолітньої, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного та токсичного сп’яніння, з метою задоволення власної статевої пристрасті вчинив з нею розпусні дії сексуального характеру.

З урахуванням зібраних доказів, процесуальним керівником затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка, який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 п.п. 1,4 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб скоєне з особливою жорстокістю), ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 1 ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) КК України.



Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області