Прикордонники викрили схему шахрайства на адмінкордоні з Кримом

Поки окупанти створюють штучні черги, не чисті на руку громадяни вишукують шахрайські схеми для отримання неправомірних коштів.

Прикордонники Бердянського загону, які несуть службу в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар», виявили протиправну схему незаконного збагачення на позачерговому проїзді шляхом підсадки вагітних жінок.

Так, учора на виїзд з материкової частини України поза чергою прибув автомобіль марки «Ауді», в якому прямувало подружжя громадян України та ще одна українка, яка була вагітна.

В ході перевірки та проведеного аналізу прикордонники встановили, що вагітна громадянка адмінмежу протягом останнього часу перетинала 5 разів на різних транспортних засобах саме позачергово. При цьому вже за 30-45 хвилин жінка поверталась пішки на материкову частину України. Крім того з’ясовано, що вона зареєстрована в одному із населених пунктів Генічеського району.

Від пояснень стосовно даної ситуації громадяни відмовились. Разом з тим прикордонники більш прискіпливо почали слідкувати за представниками категорій, яким надається моральне право позачергового проїзду через КПВВ.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України