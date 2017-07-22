Прикордонники викрили схему шахрайства на адмінкордоні з Кримом

Прикордонники викрили схему шахрайства на адмінкордоні з Кримом

10:00 22.07.2017
Прикордонники викрили схему шахрайства на адмінкордоні з Кримом

Поки окупанти створюють штучні черги, не чисті на руку громадяни вишукують шахрайські схеми для отримання неправомірних коштів.  

Прикордонники Бердянського загону, які несуть службу в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар», виявили протиправну схему незаконного збагачення на позачерговому проїзді шляхом підсадки вагітних жінок.

Так, учора на виїзд з материкової частини України поза чергою  прибув автомобіль марки «Ауді», в якому прямувало подружжя громадян України та ще одна українка, яка була вагітна.

В ході перевірки та проведеного аналізу прикордонники встановили, що вагітна громадянка адмінмежу протягом останнього часу перетинала 5 разів на різних транспортних засобах саме позачергово. При цьому вже за 30-45 хвилин жінка поверталась пішки на материкову частину України. Крім того з’ясовано, що вона зареєстрована в одному із населених пунктів Генічеського району. 

Від пояснень стосовно даної ситуації громадяни відмовились. Разом з тим прикордонники більш прискіпливо почали слідкувати за представниками категорій, яким надається моральне право позачергового проїзду через КПВВ.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

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