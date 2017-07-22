На українсько-білоруському кордоні у байкера вилучили наркотики

Під час заходів прикордонно-митного контролю в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Славутич», що на українсько-білоруському кордоні, виявлено наркотичну речовину.

В ході оформлення на виїзд з України мотоцикла «Хонда», яким їхало українське подружжя, спрацював службовий собака. В результаті подальшої перевірки прикордонники Чернігівського загону та митники в особистих речах, а саме в портсигарі, виявили 7 цигарок, скоріш за все, з наркотичним «зіллям». Крім того, у косметичці, в металевій ємності, знаходилась речовина рослинного походження, попередньо марихуана.

Про факт виявлення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 305 Кримінального Кодексу України направлено повідомлення до правоохоронних органів.

Наразі для подальшої перевірки подорожувальників передано співробітникам Національної поліції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України