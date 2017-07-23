На Полтавщині знешкоджено міжрегіональну банду викрадачів автомобілів

Слідчі прокуратури Полтавщини спільно зі співробітниками СБУ в області припинили протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угрупування, члени якого підозрюються у викраденні та збуті елітних авто: «Lexus», «Audi», «Toyota» та інших.

Про це повідомив начальник управління прокуратури Полтавської області Ігор Поночовний.

За його словами, діяла група упродовж 2016-2017 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Київської областей та міста Київ. Злочинна схема полягала в тому, що учасники угрупування обладнували автомобілі спеціальними засобами стеження, виготовляли дублікати ключів та через мережу Інтернет виставляли їх на продаж за заниженою вартістю, що приваблювало клієнтів. Через певний період, володіючи інформацією про точне місце перебування автомобілів, вони викрадали їх, змінювались номери, виготовляли підроблені техпаспорти, а після знову продавали.

До складу злочинної групи, окрім цивільних осіб, входили секретар судді одного з Харківських судів та працівник територіального сервісного центру, розташованого в Полтавській області, який, користуючись доступом до інформаційних баз, сприяв іншим членам групи у протиправній діяльності.

На даний час 4 учасникам угрупування повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України та готуються повідомлення про підозру іншим членам групи.

Окрім цього, одному з учасників вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області