На Одещині палала ферма. Пожежні врятували три десятки тварин

О 13:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Явурівка горить ферма.

За 13 хвилин вогнеборці 38-ої Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області були на місці події і встановили, що горить дах господарської споруди, яку експлуатують частково як ферму, і частково як склад.

В приміщеннях знаходилися свині та ячмінь, тому пожежники змушені були гасити вогонь і рятувати тварин одночасно.

О 13:47 пожежу було локалізовано в межах 450 кв. м, а о 14:45 – повністю ліквідовано. Вдалося врятувати 30 поросят та 7 дорослих свиней, 3 тварини загинули.

Загалом до ліквідації пожежі залучалися 3 вогнеборця та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Одеській області.

Ймовірною причиною займання вони вважають занесення джерела вогню із зовні.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області