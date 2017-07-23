На Одещині палала ферма. Пожежні врятували три десятки тварин
На Одещині палала ферма. Пожежні врятували три десятки тварин
О 13:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Явурівка горить ферма.
За 13 хвилин вогнеборці 38-ої Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області були на місці події і встановили, що горить дах господарської споруди, яку експлуатують частково як ферму, і частково як склад.
В приміщеннях знаходилися свині та ячмінь, тому пожежники змушені були гасити вогонь і рятувати тварин одночасно.
О 13:47 пожежу було локалізовано в межах 450 кв. м, а о 14:45 – повністю ліквідовано. Вдалося врятувати 30 поросят та 7 дорослих свиней, 3 тварини загинули.
Загалом до ліквідації пожежі залучалися 3 вогнеборця та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Одеській області.
Ймовірною причиною займання вони вважають занесення джерела вогню із зовні.
За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області