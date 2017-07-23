У Львові поліцейські затримали підозрюваного у викраденні автомобіля

У Залізничний відділ поліції звернувся 34-річний житель Львова. Чоловік повідомив, що невідома особа заволоділа його автомобілем «ВАЗ-21099», який знаходився на вулиці Каховській. Сума заподіяних збитків – майже 80 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Автомобіль знайдено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області