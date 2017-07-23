На Закарпатті керючого банку засуджено за привласнення коштів

Як повідомили в Берегівській місцевій прокуратурі, за принципової позиції прокурора до реальної міри покарання засуджено колишнього керуючого банку за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ст. 191 та 366 КК України).

Зокрема, Берегівським районним судом до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з фінансовою діяльністю строком на 2 роки засуджено колишнього керівника одного з банків.

Слідством встановлено та в суді прокурором доведено, що вже колишній керуючий банку, будучи службовою та матеріально відповідальною особою, незаконно вилучив з каси банку грошові кошти на загальну суму майже 232 тис грн.

Вчинив він це, зловживаючи службовим становищем та довірою жителів м.Берегова і Берегівського району, вмовляючи останнім у розірванні попередніх договорів та склавши нові фіктивні. Наразі, вину підсудного доведено і за принципової позиції прокуратури, судом призначено йому справедливе покарання

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області