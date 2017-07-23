На Рівненщині 18-річного молодика засуджено за розбійний напад

Сарненським районний суд підтримав позицію прокуратури та, розглянувши обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя Сарненського району, визнав останнього винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу).

Державне обвинувачення підтримували працівники Сарненської місцевої прокуратури.

В ході судового розгляду кримінального провадження на підтвердження вини молодого чоловіка сторона обвинувачення надала суду та обґрунтувала переконливі і беззаперечні докази.

Так, встановлено, що у травні 2017 року хлопець, який раніше вже вчиняв корисливі злочини (а саме – крадіжки), перебуваючи на території магазину одного із сільських центрів, вчинив напад на продавчиню. Погрожуючи їй ножем, заволодів грошовими коштами з каси магазину, мобільним телефоном та втік з місця події.

Вироком Сарненського районного суду від 12.07.2017 хлопця засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

Слід зазначити, що обвинувальний вирок суду не набрав законної сили, учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законом термін.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області