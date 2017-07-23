На Вінниччині затримано адвоката, який вимагав хабар начебто для судді

За результатами професійної та оперативної роботи службових осіб управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури й процесуального керівництва прокуратури Вінницької області, оперативного супроводу працівників управління Служби безпеки України, у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у п'ятницю, 21 липня 2017, викрито та затримано на місці події адвоката, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США, за сприяння у знятті суддею арешту з майна.

У кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проведено ряд оглядів та обшуків, допитуються заявники та свідки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання останньому запобіжного заходу.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області