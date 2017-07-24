У Києві 67-річний ревнивець кинувся з ножем на кохану

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив свою співмешканку.

Повернувшись додому, він побачив жінку із іншим чоловіком, тож через ревнощі вдарив жінку ножем. Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олени Теліги чоловік порізав ножем співмешканку.

На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу.

До приїзду поліцейських потерпілу госпіталізували до лікарні із тяжкими ножовими травмами. Неподалік від місця події працівники поліції виявили та затримали 67-річного мешканця Київської області, який пояснив свої дії ревнощами.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання – від 5-ти до 8-ми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

