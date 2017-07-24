У Києві поліція затримала чергову банду квартирних крадіїв-іноземців

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що до квартири на вулиці Ломоносова проникли невідомі чоловіки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група управління поліції.

Правоохоронці встановили, що за допомогою спеціально підготовлених магнітних ключів зловмисники відкрили під'їзд будинку, піднялись на другий поверх, де підібрали ключі від дверей квартири та потрапили в середину.

Зловмисники викрали 700 доларів США, 8500 гривень та золоті прикраси.

Слідчо-оперативною групою вилучено речові докази: гроші та золоті прикраси, автомобіль, мобільні телефони та знаряддя, яким користувалися викрадачі.



Правопорушники діяли в групі чотирьох чоловік, розподіливши ролі між собою.

Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Це – громадяни іншої держави, двоє з них раніше судимі за аналогічні злочини та мають невідбуте покарання.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

