У Києві поліцейські затримали кримінальний дует вуличних грабіжників

Київські поліцейські затримали двох зловмисників, які зривали з перехожих золоті ланцюжки.

Один з чоловіків виявився іноземцем, а інший - житель Луганської області. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Солом’янського району звернулася жінка, яка повідомила, що двоє невідомих зірвали з її шиї золотий ланцюжок із кулоном. Потерпіла надала поліції детальний опис зловмисників.

Відпрацьовуючи інформацію, працівники оперативно-пошукового відділу помітили на вулиці двох підозрілих громадян, один з яких підходив під опис. До того ж, раптом вони підбігли до перехожої та зірвали з її шиї золоту прикрасу.

Правоохоронці затримали обох чоловіків та доставили до Солом’янського управління поліції, де потерпілі упізнали своїх кривдників.



Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

