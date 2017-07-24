На Дніпропетровщині поліція затримала педофіла та грабіжника в одній особі

Днями, близько 21-ї години, на спецлінію 102 надійшов виклик. Жінка повідомляла, що невідомий, погрожуючи зброєю, відібрав мобільні телефони у її 15-річного сина та його товариша.

Патрульні одразу прибули до заявниці. Під час спілкування з дітьми поліцейські з’ясували інші подробиці події. Хлопці розповіли, що вони відпочивали на Монастирському острові разом із друзями. До них підійшов невідомий і запропонував заробіток – начебто надувати матраци.

За це хлопці, мовляв, отримають 300 грн. Діти погодились. Наступного дня вони зустрілися на тому ж місці, сіли у рибацький човен чоловіка. Той повіз їх вбік Зеленого острову, що на річці Дніпро.

Коли діти вийшли на безлюдний берег острову, то зрозуміли, що втрапили в халепу і намагалися попливти назад. Один із хлопчаків, навіть, ухопив палку аби захиститися. Проте невідомий дістав предмет, схожий на пістолет і наказав хлопцям витягти сім-карти зі своїх телефонів, віддати їх йому разом із мобільними та лягти на землю обличчям униз.

Надалі чоловік примусив дітей повністю зняти з себе одяг. Після цього громадянин дістав зі своєї сумки фотоапарат, став фотографувати з усіх боків неповнолітніх оголеними та торкатися їхніх статевих органів.

Потім він сховав фотоапарат і телефони у пакет, наказав хлопцям одягатися та сідати у човен. Чоловік поплив із ними вбік Воронцовського пляжу. За 20 м від берега він сказав хлопцям стрибати в воду і діставатися до берега самостійно. Діти так і зробили. Діставшись берега, підлітки поїхали до матері одного з них і розповіли про те, що сталося.

Поліцейські одразу розпочали пошуки ймовірного злочинця. До них долучилися усі відділи Управління патрульної поліції в місті Дніпрі. Відгукнулися навіть ті патрульні, які знаходилися у цей момент у відпустці. Як з’ясувалося, минулого року у липні поліцейські зафіксували подібний випадок із 10-річними дітьми. Тоді, водний патруль знайшов злочинця на одному з островів та передав слідчо-оперативній групі.

Під час пошукових дій, поліцейські оперативно встановили особисті дані підозрюваного та його можливі місця перебування. Охоронці порядку негайно почали перевіряти їх. Один із патрульних екіпажів виявив підозрюваного у гуртожитку на проспекті імені Сергія Нігояна та затримав його. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. З дозволу мешканців гуртожитку та самого затриманого під час обшуку у присутності понятих у помешканні чоловіка знайшли фотоапарат, телефони, жіночу білизну, дитячі речі, багато компакт-дисків, рибацький човен, а також предмет схожий на пістолет.

Затриманого доставили до Амур-Нижньодніпровського відділку поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області