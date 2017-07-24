На Вінниччині під час ДТП зіткнулись байк та скутер, є поранені

У Ладижині на вулиці Хлібозаводській зіткнулися мотоцикл та скутер.

Як розповів начальник Ладижинського відділення поліції Віталій Деркач, аварія сталась близько 08:00 неподалік місцевого хлібозаводу.

32-річний водій мотоциклу «КМТ», житель Тростянецького району, допустив зіткнення з мопедом «Viper Active», який рухався у зустрічному напрямку та здійснював поворот ліворуч.



У результаті аварії водій мотоциклу з забоєм хребта, а 61-річний водій мопеду з травматичною ампутацією ступні, доставлені у хірургічне відділення місцевої лікарні.



Обидва водії керували транспортними засобами у тверезому стані.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

