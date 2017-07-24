У Києві керівник підприємства постачав неякісне масло у дитячі садки

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру директору підприємства, яке здійснювало поставку неякісного масла до дитячих садків Оболонського району столиці.

Як повідомлялося, місцевою прокуратурою було встановлено факт постачання до 62 дошкільних навчальних закладів продуктів харчування неналежної якості.

Зокрема, замість солодковершкового масла директор одного із підприємств міста постачав його дешевий аналог (спред), який у своєму складі містив 99% немолочних жирів. При цьому згідно договорів за поставку вказаної продукції він отримав майже 780 тис гривень.

В ході досудового розслідування проведено низку експертиз, за результатами яких встановлено, що якість цього продукту не відповідала державним стандартам, що є грубим порушенням законодавства України.

На даний час керівнику підприємства, яке за державні кошти здійснювало поставку неякісного продукту, повідомлено про підозру за ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України ( Використання завідомо підробленого документа та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування у стислі строки та направлення обвинувального акту до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратур Києва