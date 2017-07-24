Під час ДТП на Київщині "Опель" перетворився на ніщо, 5-ро людей загинули, -ДСНС
Під час ДТП на Київщині "Опель" перетворився на ніщо, 5-ро людей загинули, -ДСНС
О 05:33 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу с. Пшеничне на автодорозі Київ-Одеса.
На місце виклику було направлено відділення 29-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Васильків.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що під час руху автомобіль «OPEL Astra» не впорався з керуванням автомобілем та здійснив зіткнення з деревом.
Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів загинули на місці.
Рятувальниками за допомогою механізованого інструменту провели деблокацію загиблих.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області