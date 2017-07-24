Вкрав, випив, у поліцію. У Кременчуці затримали зухвалого злодюжку

24 липня, близько 02-ї години ночі, патрульні отримали виклик в один із супермаркетів міста, що знаходиться на проспекті Свободи.

Заявниця повідомила, що невідомі особи викрали із магазину пляшку елітного алкоголю та 2 банки червоної ікри.

Патрульні з’ясували прикмети підозрюваного та автомобілю на, якому він може пересуватись.

Під час відпрацювання виклику схожий за прикметами транспортний засіб та чоловіка виявили на провулку Героїв Бресту.

Також, там патрульні виявили порожню пляшку від викраденого алкоголю.

Для подальшого з’ясування обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області