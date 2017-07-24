На Луганщині під час пожежі в будинку загинула людина

О 02:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання житлового будинку за адресою: м. Лисичанськ, вул. Кірова.

По прибуттю до місця виклику, рятувальниками державної пожежно-рятувальної частини № 9 ГУ ДСНС України у Луганській області було встановлено, що горить житловий будинок на площі 80 кв. м. та літня кухня на площі 15 кв.м, яка було повністю охоплена вогнем. У ході ліквідації пожежі в літній кухні рятувальники виявили тіло чоловіка 1974 р.н. без ознак життя.

Пожежу силами рятувальників було локалізовано о 03:31 та ліквідовано о 06:25.

Причину виникнення пожежі наразі з'ясовують фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області