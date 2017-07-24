Під час ДТП на Львівщині розбився легковик, є поранені

О 06:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Дрогобич в с. Солонсько Дрогобицького району відбулась дорожньо-транспортна пригода.

Водій автомобіля «Renault» з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали 2 особи, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню.

Для надання допомоги залучалось пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-5 м. Дрогобич.

Рятувальники проводили роботи по розчищенню дорожнього полотна від бетонних шлакоблоків та витягали автомобіль з кювету.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області