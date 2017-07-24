У Миколаєві чоловік ледь не загинув у колодязі теплотраси

У Миколаєві чоловік ледь не загинув у колодязі теплотраси

16:00 24.07.2017
У Миколаєві чоловік ледь не загинув у колодязі теплотраси

О 12:58 до Служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу в колодязі теплотраси, ЖЕК-1 по вул. 2-а Поперечна.

На місце виклику направлено чергове відділення 3 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Прибувши на виклик  рятувальники виявили чоловіка 1957 р.н. Вогнеборці дістали постраждалого з колодязя на свіже повітря . У медичній допомозі чоловік не потребував.

О 13:09 пожежа локалізована та о 13:25 ліквідована на площі 10 м. кв. 

Попередня причина загорання необережне поводження з вогнем під час паління.

На місці працювала 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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