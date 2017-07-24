Після ДТП на Одещині тіло загиблого водія діставали рятувальники

Після ДТП на Одещині тіло загиблого водія діставали рятувальники

22:30 24.07.2017
Після ДТП на Одещині тіло загиблого водія діставали рятувальники

О 20:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Розалівка сталася ДТП та необхідна допомога по вилученню загиблого водія з автомобіля.

До місця виклику о 21:12 прибуло пожежно-рятувальне відділення 32-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Було встановлено, що водій вантажного автомобілю "Mercedes-Benz" не впоравшись з керуванням з'їхав на узбіччя та скоїв зіткнення з деревом.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту вилучили з автомобіля тіло загиблого водія. Пасажир автомобіля до прибуття підрозділу ДСНС госпіталізований до Роздільнянської центральної районної лікарні.

До ліквідації події залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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