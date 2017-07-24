У Києві рятувальники зняли з дерева занадто "сміливого" підлітка

О 19:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у дворі 9-поверхового житлового будинку по вул. Маршала Рокоссовського,4 , що в Оболонському районі столиці, потрібна допомога підлітку.

За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю стало відомо, що підліток 2001 року заліз на дерево висотою 5 м, але гілки зламались та хлопець не зміг самостійно спуститись, тож довелось звернутись до пожежно-рятувальної служби.

Рятувальники з використанням трьохколінної драбини спустили підлітка з дерева.

Медична допомога не надавалась.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві