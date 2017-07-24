На Житомирщині чоловік вкрай невдало спробував самотужки гасити пожежу

О 10:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній дерев’яній господарській будівлі в с. Голуб’ятин Попільнянського району.

На місці події бійці ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходиться в середині будівлі та вогнем охоплені домашні речі. Вогнеборці пожежу об 11:20 локалізували та о 12:20 – ліквідували. Вогнем пошкоджено стіну на площі 6 кв. м. та речі домашнього вжитку.

Під час спроби самостійного гасіння пожежі травмувався 35-річний чоловік, якого з опіками різного ступеню важкості 25% тіла госпіталізовано до реанімаційного відділення Попільнянської центральної районної лікарні.

До гасіння пожежі залучалося 4 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки.

Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області