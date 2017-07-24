Черкаська поліція відкрила провадження за фактом погроз міському голові

Черкаська поліція відкрила провадження за фактом погроз міському голові

12:22 24.07.2017
Черкаська поліція відкрила провадження за фактом погроз міському голові

Кримінальне провадження відкрито за статтею 350 Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи по встановленню особи зловмисника.
Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення від міського голови міста Черкаси про те, що він в своїй поштовій скриньці виявив предмет, схожий на гранату.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, експерти, кінолог з собакою та вибухотехніки. Оглядом місця події встановлено, що вказаний предмет являється ржавим корпусом від гранати Ф-1 в якому знаходилася записка з погрозами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи по встановленню особи зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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