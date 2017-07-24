На Житомирщині через оковиту трагічно загинув молодий чоловік

О 21:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по вилученню тіла людини зі ставка.

Трагічний випадок трапився на місцевій водоймі в с. Будичани Чуднівського району.

На місці пригоди рятувальники, на надувному човні, провели пошукові роботи та за допомогою багра і рятувальної мотузки дістали тіло з води. Глибина водойми у тому місці становила понад 4 м. Загиблим виявився 21-річний мешканець с. Михнів Ізяслівського району Хмельницької області.

Зі слів очевидців з’ясувалося, що потопельник разом із своєю сестрою та друзями відпочивали на березі ставу та вживали алкогольні напої. Трохи згодом він пішов до греблі та, стрибнувши з неї у воду, почав тонути. Після повідомлення про подію оперативно-рятувальну службу і до прибуття рятувальників друзі намагалися дістати чоловіка самотужки, але всі їхні спроби виявилися марними.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області