В Івано-Франківській області блискавка вбила людину

О 18:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що біля села Бистрець на полонині «Псарівка» гори Кострич Верховинського району внаслідок влучання блискавки загинув 48-річний мешканець Харкова, який з товаришем знаходився на відпочинку.

Для транспортування тіла загиблого було залучено 5 рятувальників Верховинського пошуково-рятувального відділення.

Гірські рятувальники знесли тіло загиблого з Кострича та передали працівникам Національної поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області