У Маріуполі прокуратура встановлює обставини смерті малюка у клініці

У Маріуполі прокуратура встановлює обставини смерті малюка у клініці

12:40 24.07.2017
У Маріуполі прокуратура встановлює обставини смерті малюка у клініці

Маріупольська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків) КК України.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із приватних клінік Маріуполя хлопчику віком 2,5 роки стало зле.   

За попередньою інформацією, батько привів сина до клініки вилікувати зуби. Під час надання стоматологічної допомоги лікарем було прийнято рішення про продовження процедури лікування під загальним наркозом, однак дитині стало зле. Надана першочергова медична допомога не реанімувала хлопчика, його було госпіталізовано до лікарні, проте медики констатували смерть дитини.

На теперішній час тривають слідчі дії. Остаточна причина смерті малюка стане відома після експертизи.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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