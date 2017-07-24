На Львівщині помер у лікарні жорстоко побитий чоловік

На Львівщині помер у лікарні жорстоко побитий чоловік

13:00 24.07.2017
На Львівщині помер у лікарні жорстоко побитий чоловік

У Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Новояворівської районної лікарні про пацієнта, доставленого з діагнозом «тупа травма живота, розрив стінки жовчного міхура, внутрішньочеревна кровотеча».

Як встановили правоохоронці, напередодні, близько 22:00, в одному з сіл району 36-річний місцевий мешканець зайшов у гості до своєї дружини, з якою вони не проживають разом вже багато років. У той час вдома у жінки перебував її 36-річний співмешканець.

Чоловіки розпивали спиртне і між ними виник конфлікт, під час якого співмешканець наніс гостю кілька ударів ногою в область живота. Чоловік пішов додому і на наступний день звернувся за допомогою до лікарів. В подальшому від отриманих травм він помер у лікарні.

Зловмиснику, котрий побив потерпілого, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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