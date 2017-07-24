У Києві редицивістка з викруткою напала на випадкову перехожу

У Києві редицивістка з викруткою напала на випадкову перехожу

13:22 24.07.2017
У Києві редицивістка з викруткою напала на випадкову перехожу

Про жінку з викруткою, що напала на перехожу, патрульних повідомили вночі.  Це сталось на вулиці Ентузіастів. Заявниця поскаржилась, що нападниця відібрала в неї гроші.

Затримати ймовірну розбійницю незабаром вдалось патрульним під час пішого відпрацювання території. 28-річна затримана вже перебувала у в'язниці за скоєння схожого злочину. До того ж у неї виявили викрутку під час поверхневої перевірки.

Потерпілу доставили на місце затримання — зі слів громадянки, саме ця жінка її пограбувала.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, тож тепер слідчі дійдуть правди в цій історії.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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