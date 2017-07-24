У Києві редицивістка з викруткою напала на випадкову перехожу

Про жінку з викруткою, що напала на перехожу, патрульних повідомили вночі. Це сталось на вулиці Ентузіастів. Заявниця поскаржилась, що нападниця відібрала в неї гроші.

Затримати ймовірну розбійницю незабаром вдалось патрульним під час пішого відпрацювання території. 28-річна затримана вже перебувала у в'язниці за скоєння схожого злочину. До того ж у неї виявили викрутку під час поверхневої перевірки.