У Києві редицивістка з викруткою напала на випадкову перехожу
У Києві редицивістка з викруткою напала на випадкову перехожу
Про жінку з викруткою, що напала на перехожу, патрульних повідомили вночі. Це сталось на вулиці Ентузіастів. Заявниця поскаржилась, що нападниця відібрала в неї гроші.
Затримати ймовірну розбійницю незабаром вдалось патрульним під час пішого відпрацювання території. 28-річна затримана вже перебувала у в'язниці за скоєння схожого злочину. До того ж у неї виявили викрутку під час поверхневої перевірки.
Потерпілу доставили на місце затримання — зі слів громадянки, саме ця жінка її пограбувала.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, тож тепер слідчі дійдуть правди в цій історії.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві