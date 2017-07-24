У Житомирі поліцейські знайшли викрадений автомобіль... на кладовищі

До поліції звернулась житомирянка із повідомленням про незаконне заволодіння її автомобілем, який жінка залишила звечора біля під’їзду будинку.

Поліцейські спочатку встановили парубків, причетних до події, а потім і відшукали транспортний засіб, схований ними на старому цвинтарі.

Заявниця розповіла поліцейським, що залишила свій «Hyundai Getz» у п’ятницю удень біля під’їзду багатоповерхівки, де проживає. В автомобілі були проблеми із центральним замком, розбираючись з ними, жінка не помітила, як забула ключі від авто у салоні.



Її необачність ще за світлої пори дня помітили, як згодом з’ясувалось, двоє парубків, які повернулись до автомобіля уночі. Хлопці, одному з яких 15, а іншому – 16 років, ще деякий час відпрацьовували свої не надто вправні навички водіння у дворі будинку, а потім врешті поїхали геть.



Одного з них поліцейські встановили та розшукали за залишеними на місці події речовими доказами уже того ж дня.



- Хлопець, намагаючись приховати свою причетність до події, викинув ключі від автомобіля з вікна своєї квартири, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Втім згодом сам же і дістав їх із клумби, куди вони впали.



Автомобіль поліцейські виявили на старому міському кладовищі у віддаленій стороні, прикритий гіллям від сторонніїх очей.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадження, розпочатому за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України триває.



Тож парубкам, які, за їх словами, просто хотіли покататись, загрожує реальний термін ув’язнення від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

