У Львові поліцейські оперативно затримали квартирних крадіїв

У ніч на 24 липня патрульні отримали виклик з вулиці Глибокої про крадіжку з квартири.

За словами заявника, невідомі проникли через вікно квартири та викрали бронзовий підсвічник, китайську вазу та інше кухонне приладдя. На місце патрульні викликали слідчих Франківського відділу поліції.

Під час обстеження території патрульні 2 батальйону виявили 30 та 36 – ти річних осіб , у яких при поверхневій перевірці знайшли викрадені речі. Заявниця упізнала свої речі.

Попередня кваліфікація злочину за ч.3 ст185 Крадіжка із проникненням.

Причетних до події доставили у Франківський відділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області