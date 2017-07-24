У Львові поліцейські оперативно затримали квартирних крадіїв
У Львові поліцейські оперативно затримали квартирних крадіїв
У ніч на 24 липня патрульні отримали виклик з вулиці Глибокої про крадіжку з квартири.
За словами заявника, невідомі проникли через вікно квартири та викрали бронзовий підсвічник, китайську вазу та інше кухонне приладдя. На місце патрульні викликали слідчих Франківського відділу поліції.
Під час обстеження території патрульні 2 батальйону виявили 30 та 36 – ти річних осіб , у яких при поверхневій перевірці знайшли викрадені речі. Заявниця упізнала свої речі.
Попередня кваліфікація злочину за ч.3 ст185 Крадіжка із проникненням.
Причетних до події доставили у Франківський відділ поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області