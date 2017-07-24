У Львові поліцейські оперативно затримали квартирних крадіїв

У Львові поліцейські оперативно затримали квартирних крадіїв

13:40 24.07.2017
У Львові поліцейські оперативно затримали квартирних крадіїв

У ніч на 24 липня патрульні отримали виклик з вулиці Глибокої про крадіжку з квартири.

За словами заявника, невідомі проникли через вікно квартири та викрали бронзовий підсвічник, китайську вазу та інше кухонне приладдя. На місце патрульні викликали слідчих Франківського відділу поліції.

Під час обстеження території патрульні 2 батальйону виявили 30 та 36 – ти річних осіб , у яких при поверхневій перевірці знайшли викрадені речі. Заявниця упізнала свої речі.

Попередня кваліфікація злочину за ч.3 ст185 Крадіжка із проникненням.

Причетних до події доставили у Франківський відділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.