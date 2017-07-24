На Харківщині внаслідок вибуху автівки постраждав чоловік

Повідомлення про подію, яка сталася сьогодні в селі Старовірівка, надійшло до чергової частини Шевченківського відділення поліції в Харківській області о 07:10.

Для встановлення обставин за адресою виїхала слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції, кінологи та швидка медична допомога.

Правоохоронці встановили, що вибух стався на території подвір’я одного з місцевих підприємств в той момент, коли водій заводив автомобіль «ВАЗ Нива». В результаті події 42-річний власник автівки отримав тілесні ушкодження. Стан здоров’я задовільний.



Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

