Під Вінницею двоє чоловіків затримані за підозрою у замаху на вбивство

Близько п’ятої години ранку біля одного із розважальних закладів м. Вінниці сталася бійка, в результаті якої 25-річний вінничанин отримав п’ять ножових поранень. Через півгодини підозрювані, які втекли на автомобілі «Subaru», були затримані спільним екіпажем управління превентивної діяльності поліції та вінницьких патрульних біля с. Березино.

Зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасово тримання, вирішується питання про їх арешт.



За словами заступника начальника слідчого управління Олександра Солдатова, працівниками поліції під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій було встановлено, що 25-річний потерпілий разом з товаришем біля розважального закладу зробив зауваження двом молодикам, які порушували громадський спокій. Суперечка переросла у бійку, в ході якої один із зловмисників з особливою жорстокістю п’ять разів ударив ножем супротивника. Після цього зловмисник разом із спільником з місця злочину втекли на автомобілі «Subaru».



Орієнтування на розшукувану іномарку було передано усім екіпажам поліції, в області оголошено план «Перехват».



Розшукуваний автомобіль разом з нападниками був затриманий спільним екіпажем управління превентивної діяльності та управління патрульної поліції м.Вінниці поблизу села Березино Вінницького району.



Підозрювані вінничани, віком 19 та 32 роки, затримані в процесуальному порядку в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

