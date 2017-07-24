На Київщині чоловіка затримано за підозрою у звірячому вбивстві

500 гривень – ціна життя 39-річного жителя с. Соснівка Макарівського району. Саме через цю спільно зароблену грошову суму його вбив колега-односельчанин. Бив сокирою та ножем по голові, після чого задушив.

Три доби бездиханне тіло чоловіка, з численними колото-різаними ранами, пролежало в його зачиненій кімнаті гуртожитку. Коли сусіди відчули різкий трупний запах - викликали поліцейських. На пошук та затримання злочинця їм знадобилося година часу.

Тричі судимий 53-річний товариш загиблого, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного злочину, намагався ввести в оману правоохоронців. Чоловік надавав пояснення, але певні беззаперечні докази вказували на протилежне.

Встановлено, що під час розпиття спиртного односельчани не поділили 500 гривень, які спільно заробили на будівництві. Розлючений старший чоловік схопив сокиру та жорстоко розправився зі знайомим. Добивав ножем та душив, після чого зачинив кімнату на замок і втік.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області