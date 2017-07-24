На Львівщині вантажівка протаранила легковик, постраждав один із водіїв

У Жовківське відділення поліції надійшла інформація про те, що на автодорозі Львів – Рава-Руська сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що у селі Добросин водій вантажівки марки «ДАФ», 47-річний житель Харківської області, через недотримання безпечної дистанції в’їхав у автомобіль «Ауді А6», який рухався попереду.

Внаслідок ДТП водій легковика, 21-річний мешканець району, отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Зараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області