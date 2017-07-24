На Львівщині смертельно травмувався працівник електропідстанції

У Личаківський відділ поліції о 18:40 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про пацієнта, котрого з важкими опіками було доставлено у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, під час проведення планових робіт на території однієї з львівських електропідстанцій працівники оперативно-виїздної бригади проводили планове перемикання електромережі. Під час проведення робіт відбувся розрив резервуарів з трансформаторним маслом, що призвело до спалаху вогню та займання. Внаслідок цього 52-річний працівник отримав термічні опіки та помер у лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності терміном до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області