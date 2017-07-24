У Києві чоловіка засуджено за жорстоке поводження з твариною

У Києві чоловіка засуджено за жорстоке поводження з твариною

15:40 24.07.2017
У Києві чоловіка засуджено за жорстоке поводження з твариною
За участі Київської місцевої прокуратури №1 Голосіївський районний суд Києва у понеділок, 24 липня, оголосив обвинувальний вирок зловмиснику, обвинуваченому у жорстокому поводженні з тваринами.
Як встановлено досудовим розслідуванням, місцевий мешканець, перебуваючи у дворі свого будинку, підвісив кота на дереві та жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток та закриту черепно-мозкову травму.
 
Знущання над твариною вдалося припинити завдяки втручанню випадкових свідків, які зняли дії чоловіка на відео та викликали правоохоронців.
 
Судова-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними.
 
Відтак, за результатами судового розгляду зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України та призначено максимальне суворе покарання у вигляді 6 місяців арешту.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.