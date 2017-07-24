На Луганщині поліцейські затримали чоловіка за криваву різанину

Оперативники Рубіжанського відділу поліції спільно зі співробітниками Управління патрульної поліції викрили та затримали 25-річного місцевого мешканця, який знаходячись у стані алкогольного сп’яніння з ножем накинувся на перехожого та ледь не вбив його.

До Рубіжанського відділу поліції надійшло повідомлення місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків під час бійки по вул. Озерній заподіяли ножове поранення її 27-річному знайомому. Потерпілого з чисельними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні.

Під час проведення першочергових розшукових заходів поліцейські за підозрою у скоєнні даного злочину затримали 43-річного та 25-річного чоловіків.

У ході проведення подальших слідчих дій встановлено, що удар ножем спричинив потерпілому 25-річний затриманий. Як з’ясувалося, чоловік знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, в ході раптово виниклого конфлікту з потерпілим вдарив його ножем у ліву частину грудної клітини. Іншого чоловіка допитано у якості свідка.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області