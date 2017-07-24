У Львові під час ДТП трагічно загинув пішохід літнього віку

У Залізничний відділ поліції о 20:10 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась по вулиці Городоцькій, 222 у Львові. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Сенс», 21-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода – 76-річного львів’янина. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області