На Київщині за добу через оковиту скоєні два вбивства
На Київщині за добу через оковиту скоєні два вбивства
В Обухівському районі, в одному з садових товариств, під час розпиття алкогольних напоїв чолов’яга вбив сокирою свого товариша.
У смт. Згурівка під час святкування свого дня народження чоловік завдав смертельне ножове поранення своїй співмешканці.
Так, о 18-й годині надійшло повідомлення на спецлінію 102 жительки села Романків, що на Обухівщині, про те, що її сусід вбив невідомого чоловіка.
За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Встановлено, що того вечора 31-річний житель міста Фастів напідпитку приїхав у село Романків до свого знайомого з Тернопільщини, який там працював робітником по найму. На ґрунті неприязних стосунків між товаришами виникла бійка, під час якої фастівчанин наніс сокирою удар по голові заробітчанину. Від отриманих тілесних ушкоджень 53-річний чоловік помер одразу. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Сокиру з плямами бурого кольору вилучено та направлено на експертизу.
Ще одна трагедія трапилась у Згурівці. Там до поліції зателефонував фельдшер районної лікарні про те, що в одному з місцевих будинків виявлено тіло 40-річної жінки з ознаками насильницької смерті – ножове поранення в області серця.
Встановлено, що компанія з трьох осіб, дві жінки та чоловік, святкувала день народження господаря. Під час застілля між ними виникла сварка і хтось з присутніх наніс смертельне ножове поранення співмешканці власника будинку. Спочатку згадати, хто це зробив не змогли, ані сам іменник, ані його знайома, оскільки всі знаходились у сильному алкогольному сп’яніння. Працівники поліції встановили, що до скоєння вбивства причетний 53-річний чоловік. Речовий доказ – кухонний ніж, вилучено на місці злочину.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області