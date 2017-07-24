На Київщині за добу через оковиту скоєні два вбивства

В Обухівському районі, в одному з садових товариств, під час розпиття алкогольних напоїв чолов’яга вбив сокирою свого товариша.

У смт. Згурівка під час святкування свого дня народження чоловік завдав смертельне ножове поранення своїй співмешканці.

Так, о 18-й годині надійшло повідомлення на спецлінію 102 жительки села Романків, що на Обухівщині, про те, що її сусід вбив невідомого чоловіка.