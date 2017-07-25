На Луганщині суд обрав запобіжний захід псевдополіцейському-грабіжнику

Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло та насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я особи).

Розслідуванням встановлено, що зловмисник, представившись співробітником правоохоронного органу, зайшов до будинку потерпілого, наніс декілька ударів господарю будинку по голові, після чого забравши телевізор та мобільний телефон зник з місця події.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування вказаного кримінального правопорушення триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області